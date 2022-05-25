Eyüpspor ile BandırmasporTFF 1. Lig'in play off yarı final maçında Süper Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizde...

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Eyüpspor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bandırmaspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de TRT Spor, BeIn Sports 1 ve BeIN Max1'de canlı yayınlanacak.