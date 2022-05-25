Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig Play off yarı final
Eyüpspor ile BandırmasporTFF 1. Lig'in play off yarı final maçında Süper Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve karşılaşmaya dair merak edilenler haberimizde...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022- 12:00
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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Eyüpspor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Bandırmaspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de TRT Spor, BeIn Sports 1 ve BeIN Max1'de canlı yayınlanacak.