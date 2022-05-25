İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig Play - off

İskenderun FK - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 3. Lig Play - off

İskenderun FK ile Iğdır FK, TFF 3. Lig'in play-off müsabakalarında kozlarını paylaşacak. Kritik maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'İskenderun FK ile Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2022- 12:00