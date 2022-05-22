Sevilla ile Athletic Bilbao bu akşam İspanya La Liga'nın 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sevilla - Athletic Bilbao karşılaşmasının detayları...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Sevilla - Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Athletic Bilbao maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 23.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.