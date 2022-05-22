Fransız devi PSG, Angel Di Maria'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesine odaklanan PSG, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria'nın kontratındaki opsiyonun kullanılmayacağını ve deneyimli oyuncunun takımdan ayrılacağını resmen açıkladı.

Mbappe, Lionel Messi ve Neymar üçlüsünün arkasında dördüncü alternatif gibi görünen ve rotasyon oyuncusuna dönüşen Di Maria'ya kulübe bugüne dek sunduğu katkı için teşekkür edildi. Manchester United'dan transfer olduğu PSG'de geçirdiği yedi sezonda 18 şampiyonluk kazanan Di Maria, kulüp tarihinin en çok asist yapan oyuncusu oldu.

Yıldız ismin yeni durağının Juventus olacağı belirtiliyor.