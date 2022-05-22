Real Sociedad ile Atletico Madrid bu akşam İspanya La Liga'nın 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Sociedad - Atletico Madrid karşılaşmasının detayları...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Real Sociedad - Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Atletico Madrid maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 23.00'de S Sport Plus'ta ve Sport Smart 2'de canlı yayınlanacak.