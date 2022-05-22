Haberler Futbol Haberleri Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Real Sociedad - Atletico Madrid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga
Real Sociedad ile Atletico Madrid bu akşam İspanya La Liga'nın 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Real Sociedad - Atletico Madrid karşılaşmasının detayları...
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Real Sociedad - Atletico Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Atletico Madrid maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 23.00'de S Sport Plus'ta ve Sport Smart 2'de canlı yayınlanacak.