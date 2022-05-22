Real Sociedad 1-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
La Liga son hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Real Sociedad'a konuk oldu. Madrid ekibi rakibin 2-1'lik skorla devirdi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 01:39
Reale Arena'da oynan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada De Paul ve 69. dakikada Correa kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 90+3. dakikada Guridi'den geldi.
Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, sezonu 71 puanla en yakın rakibi Sevilla'nın 1 puan önünde 3. sırada tamamladı.
Real Sociedad ise sezonu 62 puanla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Villarreal'in önünde 6. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.