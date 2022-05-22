Sevilla 1-0 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Sevilla, İspanya Ligi'nin son haftasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golünü Karim Rekik kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 01:39
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sevilla, 1-0'lık skorla kazandı. Mücadelede ev sahibi ekibi galibiyeti getiren tek golü 51. dakikada Karim Rekik kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 beraberlik sonrası kazandı ve ligi 70 puanla dördüncü sırada bitirdi. Ahtletic Bilbao ise sezonu 55 puanda noktaladı