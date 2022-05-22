Barcelona 0-2 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona evinde Villarreal'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 01:39
Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona, 2-0'lık skorla kaybetti. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.
Bu sonucun ardından Barcelona, 2021-2022 sezonunu 73 puanla ikinci sırada tamamladı. Villarreal ise 59 puanla ligi noktaladı.