Barcelona 0-2 Villarreal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Barcelona evinde Villarreal'e 2-0 mağlup oldu. Mücadelede Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Alfonso Pedraza ve 55. dakikada Moi Gomez kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2022- 01:39