Spezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda | İtalya Serie A

Spezia ile Napoli İtalya Serie A'nın 38. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte Spezia - Napoli maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilen detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Spezia ile Napoli karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Spezia - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPEZIA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Spezia - Napoli maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 13:30'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.