Kariyerini Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun'dan flaş transfer sözleri! Süper Lig'e dönecek mi?
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren Cenk Tosun, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı sık sık Süper Lig'in dev kulüpleriyle anılan milli futbolcu, geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Milli futbolcu, transfer süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanılırken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili de konuştu. İşte Cenk Tosun'un açıklamaları...
"SAKATLIKLARI GERİDE BIRAKTIM HER ŞEYE HAZIRIM"
"Planın nedir?" dersen her şeye açığım. 30 yaşındayım. Futbol yaşantımın en olgun, en iyi yıllarındayım. Çok talihsiz sakatlıklar yaşadım. Fakat hepsini geride bıraktım. 1 aydır saha idmanı yapıyorum, 2 haftadır takımla çalışıyorum. %100 idmanlara hazırım.