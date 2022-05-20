"BURAK AĞABEYE DAHA GÜZEL BİR VEDA OLABİLİRDİ"

Burak Ağabey (Yılmaz) bence Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük golcülerden birisi. Çok büyük hizmetleri oldu. Her türlü alkışı hak ediyor. Ona daha güzel bir veda olabilirdi, belki bir şampiyonayla ama olmadı. Onun yaşlarına kadar oynayabilir miyiz? İnşallah, bakacağız. Şu anda milli takımda tecrübeli olarak ben ve Hakan var. Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele etmeyi çok isterdik ancak geçen geçti. Bir sonraki turnuvaya hazır olmamız gerekiyor.