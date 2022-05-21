Juventus İtalya Serie A'nın son haftasında Juventus deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. Torino ekibi rakibine 2-0 mağlup olarak sezonu mağlubiyetle kapattı.

İtalya Serie A'da Juventus, Fiorentina deplasmanına konuk oldu.



Ligin 38. ve son haftasında oynanan karşılaşmayı Juventus, 2-0'lık skorla kaybetti. Karşılaşmada ev sahibi Fiorentina'nın golleri 45. dakikada Alfred Duncan ve 90. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez'den geldi.



Bu sonucun ardından Juventus, ligi 70 puanla noktaladı. Fiorentina ise 62 puana yükselip ligi bitirdi.



