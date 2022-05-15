📺CANLI SKOR - Getafe-Barcelona maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 38 puanla 15. sırada yer alan Getafe sahasında, 72 puanlı Barcelona'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉GETAFE-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Getafe'nin sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, S Smart Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌GETAFE-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Getafe: Soria; Suarez, Dakonam, Alvarez, Cuenca, Olivera; Luis, Arambarri, Maksimovic; Mayoral, Enes Ünal
Barcelona: Ter Stegen; Alves, Umtiti, Lenglet, Mingueza; Busquets, Gavi; Dembele, Memphis, Torres; Aubameyang