Getafe Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Getafe Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 38, konuk ekibin ise 72 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Getafe-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:17