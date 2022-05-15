📺CANLI SKOR - Celta Vigo-Elche maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 43 puanla 11. sırada yer alan Celta Vigo sahasında, 39 puanlı Elche'yi ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉CELTA VIGO-ELCHE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celta Vigo'nun sahasında Elche'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌CELTA VIGO-ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Celta Vigo: Dituro; Vazquez, Aidoo, Araujo, Galan; Beltran; Suarez, Cervi, Mendez; Aspas, Galhardo
Elche: Badia; Barragan, Mascarell, Bigas; Fernandez, Guti, Gumbau, Palacios; Perez, Carrillo, Milla