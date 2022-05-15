Celta Vigo Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Celta Vigo Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Celta Vigo sahasında Elche'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 43, konuk ekibin ise 39 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Celta Vigo-Elche maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:14