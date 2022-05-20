Rayo Vallecano ile Levante bu akşam İspanya La Liga'da mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Rayo Vallecano - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Rayo Vallecano - Levante maçının detayları...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Rayo Vallecano ile Levante kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Levante maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Levante maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 22.00'de Spor Smart 2'de canlı yayınlanacak.