Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid ile Real Betis İspanya La Liga'da bu akşam mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Real Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Real Madrid - Real Betis maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 12:30