Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'leri | İngiltere Premier Lig

Newcastle United ile Arsenal İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Newcastle United - Arsenal maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 11:00