Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
Sampdoria Genoa ile Fiorentina İtalya Serie A'nın 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sampdoria - Fiorentina maçına dair detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022- 12:30
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Fiorentina bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SAMPDORIAGENOA - FIORENTINANE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sampdoria Genoa - Fiorentina maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.