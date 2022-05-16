Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sampdoria Genoa ile Fiorentina İtalya Serie A'nın 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Sampdoria - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte Sampdoria - Fiorentina maçına dair detaylar...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Fiorentina bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA GENOA - FIORENTINA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria Genoa - Fiorentina maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.