Juventus 2-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus İtalya Serie A'da 37. hafta maçında Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın gollerini Vlahovic ve Morata kaydetti. Lazio'nun golleri ise Sandro kendi kalesine ve Savic'ten geldi. İşte Juventus - Lazio maçının özeti...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 01:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022- 01:17