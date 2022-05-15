West Ham 2-2 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Premier Lig'de 37. hafta maçında Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçta West Ham ile 2-2 berabere kaldı. City'de Mahrez 86. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:34