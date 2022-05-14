İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor. 47. haftada Sheffield United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Sheffield United - Nottingham maçının saati ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler haberimizde...
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SHEFFIELD UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sheffield United - Nottingham karşılaşması 14 Mayıs Cumartesi günü 17.00'de başlayacak. Sheffield United - Nottingham Forest maçının yayıncısı bulunmuyor.
SHEFFIELD UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Sheffield United:
Foderingham; Basham, Egan, Robinson; Osborn, Norwood, Fleck, Stevens; Berge; Ndiaye, Gibbs-White
Nottingham Forest:
Samba; McKenna, Cook, Worrall; Spence, Garner, Yates, Colback; Zinckernagel; Johnson, Surridge