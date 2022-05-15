West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Ham United ile Manchester City İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte West Ham United - Manchester City maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:01