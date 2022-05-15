West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
West Ham United ile Manchester City İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte West Ham United - Manchester City maçına dair merak edilenler...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Manchester City maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.