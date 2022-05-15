Watford - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Watford ile Leicester City İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Watford - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Watford - Leicester City maçının detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Watford - Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Leicester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WATFORD - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Watford - Leicester City maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.