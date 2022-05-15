Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United ile Brighton İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Leeds United - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Leeds United - Brighton maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00