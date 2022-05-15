Napoli 3-0 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, evinde Genoa'yı 3-0 ile geçti. Bu skorla birlikte Napoli puanını 76'ya yükseltirken, Genoa 28 puanda kalıp 19. sıradan kurtulamadı.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:56
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Napoli 3-0 kazanırken goller; 32'de Victor Osimhen, 66'da penaltıdan Lorenzo Insigne ve 81'de Stanislav Lobotka'dan geldi.
Bu sonuçla beraber Napoli puanını 76'ya yükseltirken, Genoa 28 puanda kalıp 19. sıradan kurtulamadı.