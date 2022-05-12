Real Madrid Levante maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Real Madrid Levante maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Real Madrid Levante maçı haberleri: İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid sahasında Levante ile karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Cordero Vega yönetecek. Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Madrid Levante maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 12:00