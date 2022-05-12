CANLI SKOR - Real Madrid-Levante maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'nın 36. haftasında lider Real Madrid sahasında Levante'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...
👉REAL MADRID-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid'in sahasında Levante'yi ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📌REAL MADRID-LEVANTE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Levante: Cardenas; Miramon, Rober, Duarte, Vezo, Son; Radoja, Pepelu, Melero; Gomez, Morales