📺CANLI SKOR - Mallorca-Rayo Vallecano maçını takip etmek için tıklayın!
İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 33 puanla 18. sırada yer alan Mallorca sahasında, 42 puanlı Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉MALLORCA-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mallorca'nın sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacağı maç bugün TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌MALLORCA-RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mallorca: Reina; Maffeo, Valjent, Raillo, Olivan, Costa; Battaglia, Sanchez, Sevilla; Muriqi, Rodriguez
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena, F. Garcia; Lopez, Valentin; Bebe, Trejo, A. Garcia; Guardiola