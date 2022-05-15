Mallorca Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Mallorca Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Mallorca sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 33, konuk ekibin ise 42 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Mallorca-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 16:16