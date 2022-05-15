Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Aston Villa ile Crystal Palace İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Aston Villa - Crystal Palace maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Crystal Palace maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 16.00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.