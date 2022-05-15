Everton 2-3 Brentford (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Premier Lig'in 37. haftasında Brentford, Everton'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Everton 36 puanda kaldı ve sezonun bitimine 1 hafta kala küme düşmemeyi henüz garantileyemedi. Brentford ise 46 puana yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 22:05