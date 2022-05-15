Leeds United 1-1 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET) (Leeds United-Brighton maç özetini izle)
İngiltere Premier Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Leeds United, Brighton'u evinde onuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 18:05
Brighton'ın golünü 21 dakikada Danny Welbeck kaydetti. Leeds United'ın golü ise 90+2. dakikada Pascal Struijk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. yenilginin ardından 1 puana ulaşan Leeds United, 35 puanla 17. sıraya yerleşti. Ligde üst üste 2 galibiyetin ardından 1 puan alan Brighton ise 48 puanla 10. sırada konumlandı.
Son haftada Brighton, West Ham'ı ağırlayacak. Leeds United ise deplasmanda Brentford iel karşılaşaca