İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, küme düşmesi kesinleşen Watford'a konuk oldu.
6. dakikada Joao Junqueira'nın golüyle öne geçerken 18. dakikada James Maddison skora dengeyi getirdi. 22. dakikada Leicester City, Jamie Vardy'nin golüyle öne geçerken Harvey Barnes, 46'da farkı ikiye çıkarttı.
70. dakikada Jamie Vardy, Leicester City'nin dördüncü golünü kaydederken 86'da Harvey Barnes skoru belirledi.
90 dakika, Leicester City'nin 5-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Brendan Rodgers'ın öğrencileri, yaklaşık 2.5 ay sonra deplasmanda ilk galibiyetini aldı.
Watford 1-5 Leicester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, küme düşmesi kesinleşen Watford ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Leicester 5-1'lik skorla kazandı. İşte Watford - Leicester City mücadelesinin özeti...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 22:10
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Leicester City, küme düşmesi kesinleşen Watford'a konuk oldu.