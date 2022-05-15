Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
Tottenham ile Burnley İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tottenham - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Tottenham - Burnley maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00
Tottenham - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tottenham - Burnley maçı 15 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.