Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham ile Burnley İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Tottenham - Burnley maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Tottenham - Burnley maçına dair merak edilenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022- 10:00