Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Borussia Dortmund sahasında Hertha Berlin'i konuk edecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 10:51