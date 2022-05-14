📺CANLI SKOR - Borussia Dortmund-Hertha Berlin maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 66 puanla 2. sırada yer alan Borussia Dortmund sahasında 33 puanlı Hertha Berlin'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
📌BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund'un sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
👉BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Dortmund: Hitz; Can, Akanji, Zagadou; Wolf, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus, Haaland, Brandt
Hertha Berlin: Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt; Ascacibar, Tousart; Richter, Boateng, Serdar; Selke