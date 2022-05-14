Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 62 puanla 5. sırada yer alan Rennes sahasında, 68 puanlı Marsilya'yı ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉RENNES-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rennes'in sahasında Marsilya'yı ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌RENNES-MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rennes: Gomis; Traore, Omari, Santamaria, Aguerd; Majer, Martin, Tait; Bourigeaud, Laborde, Terrier
Marsilya: Mandanda; Rongier, Saliba, Kolasinac, Peres; Guendouzi, Kamara, Gueye; Cengiz Ünder, Henrique, Gerson