Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Saint-Etienne Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında Saint-Etienne sahasında Reims'i konuk edecek. Peki, Saint-Etienne-Reims maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 13:50