Fransa Ligue 1'de 37. hafta heyecanı yaşanıyor. 63 puanla 4. sırada yer alan Nice sahasında, 51 puanlı Lille'i ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉NICE-LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Nice'in sahasında Lille'i ağırlayacağı maç bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Max 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌NICE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Nice: Benitez; Daniliuc, Todibo, Dante, Bard; Kluivert, Rosario, Lemina, Brahimi; Gouiri, Delort
Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Bradaric, Djalo; Bamba, Sanches, Onana, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz