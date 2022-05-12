Anderlecht Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Anderlecht Royal Antwerp maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Anderlecht Royal Antwerp maçı haberleri: Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu'nda Anderlecht sahasında Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Constant Vanden Stock'da oynanacak zorlu karşılaşmayı Nicolas Laforge yönetecek. Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Anderlecht Royal Antwerp maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 12:00