Rayo Vallecano Villarreal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Rayo Vallecano Villarreal maçı haberleri: İspanya La Liga'nın 36. haftasında Rayo Vallecano sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Estadio de Vallecas 'de oynanacak zorlu karşılaşmayı Diaz de Mera yönetecek. Karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Rayo Vallecano Villarreal maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 10:42