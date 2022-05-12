İspanya La Liga'nın 36. haftasında Rayo Vallecano sahasında Villarreal'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...
👉RAYO VALLECANO-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Rayo Vallecano'nun sahasında Villarreal'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak ve Smart Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📌RAYO VALLECANO-VILLARREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Suarez, Catena, Garcia; Comesana, Valentin; Bebe, Trejo, A. Garcia; Guardiola
Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin; Lo Celso; Dia
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