UEFA'dan yeni turnuva kararı!

UEFA'dan flaş bir karar geldi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi düzenleyen UEFA; sezon başında da dörtlü turnuva gerçekleştirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 19:40