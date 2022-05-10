Manchester City, uzun süredir gündemde olan Erling Haaland için resmi açıklamayı yaptı.



İngiliz ekibinden yapılan duyuruda, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Manchester City, bu transfer için Haaland'ın 75 milyon Euro olan serbest kalma bedelini ödeyecek.

Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak.



İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş ödeyecek.