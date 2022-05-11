Elche 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Ligi'nin 36. hafta Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Atletico Madrid 67 puana yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için ilk 4 sırayı almayı hemen hemen garantiledi. Elche ise 39 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 00:38