Köln - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Köln sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Köln - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 12:30
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Köln ileWolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KÖLN - WOLFSBURGMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Köln - Wolfsburg maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.