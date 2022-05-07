Greuther Fürth - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Greuther Fürth sahasında Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Greuther Fürth - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 12:30
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor. Greuther Fürth ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Greuther Fürth - Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GREUTHER FÜRTH - DORTMUNDMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Greuther Fürth - Dortmund maçı 7 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.