Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası
Torino ile Atalanta İtalya Bahar Şampiyonasının 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Torino - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Atalanta maçına dair merak edilen detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 08:00
Torino ile Atalanta İtalya Bahar Şampiyonası 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TORİNO - ATALANTAMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Torino - Atalanta maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.