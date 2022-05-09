Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası

Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası

Torino ile Atalanta İtalya Bahar Şampiyonasının 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Torino - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Torino - Atalanta maçına dair merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 08:00