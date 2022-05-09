Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | İtalya Bahar Şampiyonası
Fiorentina ile Sampdoria İtalya Bahar Şampiyonası 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fiorentina - Sampdoria maçına dair merak edilenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 08:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 08:00
Fiorentina - Sampdoria İtalya Bahar Şampiyonası 33. haftasında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FIORENTINA - SAMPDORIAMAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fiorentina - Sampdoria maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.