Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Fiorentina, İtalya Serie A'nın 36. haftasında kendi sahasında Roma'yı ağırlayacak. Fiorentina - Roma maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fiorentina - Roma maçına dair merak edilenler...

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Roma bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Fiorentina - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ROMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Roma maçı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.