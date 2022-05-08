İtalya Serie A'nın 36. hafta karşılaşmasında Spezia sahasında Atalanta'yla kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri Muriel, Djimsiti ve Pasalic kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise Verde'den geldi.
Bu sonucun ardından Atalanta yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 59 puana yükseldi. Spezia ise üst üste 4. mağlubiyetini alarak 33 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Spezia deplasmanda Udinese'ye konuk olacak. Atalanta ise Milan'la deplasmanda karşılaşacak.