Spezia 1-3 Atalanta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atalanta deplasmanda galip!

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Spezia ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve Avrupa bileti için şansını devam ettirdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 17:49