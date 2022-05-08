İngiltere Premier Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Leicester City ile Everton kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Everton'a galibiyeti getiren golleri Mykolenko ve Holgate kaydetti. Leicester City'nin tek golü ise Daka'dan geldi. Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı.

Bu sonucun ardından Leicester City'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 42 puanda kaldı. Everton ise üst üste 2. galibiyetini aldı ve 35 puana yükseldi.

Ligin 37. haftasında Leicester City sahasında Norwich City'i ağırlayacak. Everton ise Watford'a konuk olacak.