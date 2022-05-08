Manchester City 5-0 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Newcastle United'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. City'nin gollerini 19. ve 90+2. dakikada Sterling, 38. dakikada Laporte, 61. dakikada Rodri ve 90. dakikada Foden kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 20:38