Nice 0-1 Nantes (MAÇ SONUCU-ÖZET) Fransa'da zafer Nantes'ın!
Fransa Kupası finalinde Nantes, Nice'i mağlup ederek 22 yıl sonra kupa sevinci yaşadı. Nantes'a kupayı getiren golü 47. dakikada penaltıdan Ludovic Blas kaydetti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 00:11
Nantes'a kupayı getiren golü 47. dakikada penaltıdan Ludovic Blas kaydetti.
Kupayı 4. kez müzesine götüren Nantes, 2000 yılından sonra bu mutluluğu ilk kez yaşadı.
Nice ise 1997'de kazandığı kupayı 4. kez müzesine götürme fırsatını kaçırdı.