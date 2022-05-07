Liverpool 1-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı ve yarışta yara aldı. Tottenham, 56. dakikada Heung-Min Son ile öne geçerken, Liverpool bu gole 74. dakikada Luis Diaz ile karşılık verdi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 00:09